Студент в общежитии обнаружил полутораметрового удава

Студент колледжа Гамильтон в центре Нью-Йорка обнаружил удава длиной 1,5 м за холодильником в комнате в общежитии. Оказалось, что змея принадлежит другому студенту, который держал ее в своей комнате, но она сбежала, пишет NBC. Молодой человек вызвал охранников кампуса, и они помогли ему поймать удава. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Директор по безопасности кампуса колледжа Фрэнсис Кутс рассказал, что змея принадлежит другому студенту, который держал ее в пластиковой сумке, но рептилии удалось убежать. Содержание на территории кампуса университета любого животного, кроме служебного, противоречит правилам колледжа. Поэтому удав был передан в Центр дикой природы Вудхейвен в Чадвикс, откуда владелец планирует забрать его. Затем змея будет жить с родителями студента. "Моя Планета" сообщала, что мужчина обнаружил огромного питона в стене гостиной.