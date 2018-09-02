Добыча газа в России за восемь месяцев выросла на 5,6%

Объем добычи газа в РФ в январе-августе 2018 года вырос на 5,6 процента по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составил 473,785 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК", сообщает Интерфакс. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В августе в России было произведено 54,621 млрд куб. м газа (рост на 0,4 процента относительно августа прошлого года).

Данные по добыче "Газпрома" "ЦДУ ТЭК" отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в строку "Прочие недропользователи", которые за 8 мес. добыли 360,330 млрд куб. м топлива (40,772 млрд куб м - в августе).

Один из крупнейших независимых производителей газа - "НОВАТЭК" в январе-августе произвел 29,514 млрд куб. м (в августе - 3,589 млрд куб. м). Операторы СРП за 8 мес. добыли 18,182 млрд куб. м (в августе - 1,916 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" за рассматриваемый период добыли следующие НК: "Роснефть" - 30,072 млрд куб. м (в августе - 3,670 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 14,049 млрд куб. м (1,725 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 6,492 млрд куб. м (0,815 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 11,271 млрд куб. м (в августе - 1,616 млрд куб. м).