Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие
2 сентября 2018 11:36 184
Четыре человека погибли, 22 ранены в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в турецком городе Газиантеп, сообщают турецкие СМИ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи доставили раненых в ближайшие больницы.
Также сообщается, что состояние шести из 22 раненных оценивается как тяжёлое.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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