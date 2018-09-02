Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие

2 сентября 2018 11:36

Четыре человека погибли, 22 ранены в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в турецком городе Газиантеп, сообщают турецкие СМИ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи доставили раненых в ближайшие больницы.

Также сообщается, что состояние шести из 22 раненных оценивается как тяжёлое.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az