Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие

Четыре человека погибли, 22 ранены в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в турецком городе Газиантеп, сообщают турецкие СМИ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи доставили раненых в ближайшие больницы.

Также сообщается, что состояние шести из 22 раненных оценивается как тяжёлое.