В Дагестане ликвидирован главарь бандформирования

В ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана 1 сентября был убит главарь бандформирования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как отмечается, убитый был причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Он находился в федеральном розыске.

По данным НАК, участник бандитского подполья был обнаружен приблизительно в 20.10 в лесу при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В ответ на требование правоохранителей сложить оружие и сдаться он открыл огонь из автомата.

"В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован", - говорится в сообщении НАК.

Как стало известно, убитый оказался бывшим главарем банды Абасом Хубаевым. Он причастен к нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года.