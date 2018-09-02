В России мужчина открыл стрельбу, ранен полицейский

Безработный мужчина в воскресенье открыл стрельбу из ружья в городе Краснотурьинске Свердловской области, ранен сотрудник полиции. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"В дежурную часть ОВД Краснотурьинска утром 2 сентября поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин открыл беспорядочную стрельбу из оружия. <...> Нарушителем спокойствия является мужчина, проживающий в одной из квартир пятиэтажного жилого дома, он находился на балконе этажа с ружьем. <...> По приехавшему на место автомобилю МВД было произведено несколько выстрелов, в результате чего ранение получил старший прапорщик, старший группы немедленного реагирования территориального ОВД. Его эвакуировали с линии огня, он госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "огнестрельное ранение левого бедра", сейчас ему оказывают необходимую помощь", - рассказал Горелых.

По его словам, задержанный стрелок оказался неработающим местным жителем 1978 года. По предварительным данным, незадолго до инцидента у него произошел конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия, офис которого расположен в здании напротив.

"Предполагаемое орудие преступления, зарегистрированные ружье "Вепрь" 12 калибра и травматический пистолет "Grand power" со снаряженным магазином, изъяты и направлены на экспертизу. Задержанного гражданина после допроса направили для прохождения медицинского освидетельствования с целью установления наличия или отсутствия в его крови алкоголя", - отметил Горелых.

По факту происшествия проводится проверка.