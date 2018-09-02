Проститься с Иосифом Кобзоном пришли тысячи человек

Тысячи человек пришли проститься с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московский концертный зал имени Чайковского более чем за четыре часа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Гражданская панихида началась в 8.00 по Москве. С этого момента поклонники творчества и коллеги исполнителя нескончаемым потоком приходят в зал имени Чайковского. Траурное мероприятие посетили несколько тысяч человек.

Проститься с Кобзоном также пришли президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, депутаты Андрей Макаров, Владислав Третьяк, сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев, космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов, врач Леонид Рошаль, певцы Александр Градский, Валерий Меладзе, Игорь Николаев, Александр Маршал, Борис Моисеев, музыкант Игорь Бутман, юморист Владимир Винокур, актеры Василий Лановой и Борис Клюев, композитор Игорь Крутой, адвокат Павел Астахов, ведущие Ангелина Вовк и Елена Малышева, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Выступающие вспоминали не только о творчестве Кобзона, но и о его благотворительной и общественной деятельности.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье он будет похоронен на Востряковском кладбище, рядом со своей мамой.