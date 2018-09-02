Возле стадиона, принимавшего финал ЧМ-2018, нашли неразорвавшийся снаряд

2 сентября 2018 14:53

Сотрудники российских коммунальных служб обнаружили неразорвавшийся снаряд при проведении земляных работ на территории "Олимпийского комплекса "Лужники". Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, боеприпас, предположительно, относится к периоду Второй мировой войны. Планируется, что боеприпас будет вывезен в безопасное место и уничтожен.

"Предмет, найденный на улице Лужники, похож на снаряд эпохи Второй мировой войны. Сейчас место, где его нашли, оцеплено, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей", - сообщили в пресс-службе московской полиции.

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