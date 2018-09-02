ДТП с паломниками в Эквадоре: появились фото и подробности трагедии - ФОТО

Количество жертв ДТП в Эквадоре с пассажирским автобусом, в котором группа паломников направлялась в кафедральный собор на религиозный праздник, увеличилось до 11 человек. Об этом идет речь в заявлении Национального агентства по вопросам транспорта, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Город Лоха, куда направлялось транспортное средство, расположен на высоте в 2 380 метров над уровнем моря. Водитель автобуса превысил лимит скорости, в результате чего автобус перевернулся и получил серьезные повреждения.

Директор Национального агентства транспорта Пабло Калле заявил, что ведомство приостанавливает действие разрешения на пассажирские перевозки автобусной компании, транспорт которой попал в аварию.