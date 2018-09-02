Великобритания не намерена отступать от реализации плана Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее страна не отступит от реализации плана Brexit, который был согласован 6 июля на заседании британского кабмина. Об этом глава правительства заявила в авторской статье на страницах воскресной газеты The Sunday Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По ее словам, новый референдум по теме дальнейшего пребывания страны в составе Евросоюза проводить не планируется.

"Меня не подтолкнут к тому, чтобы я пошла на компромиссы по предложениям Чекерса, которые не будут отвечать нашим национальным интересам. И я не поддамся намерениям тех, кто хочет возобновить весь этот вопрос, касающийся второго референдума", - написала Мэй в этой статье.

Премьер-министр Великобритании подчеркнула, что "ближайшие месяцы станут ключевыми в формировании будущего" Великобритании, и что она лично четко определила свою миссию на этом этапе.

"Это правительство исполнит принятое демократическим путем решение британского народа, обеспечив выход Великобритании из Европейского союза 29 марта будущего года, и, поступая таким образом, мы построим более сильную, более меритократическую Великобританию, отвечающую требованиям будущего", - заявила Тереза Мэй.