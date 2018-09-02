Житель Кемерово дал объявление о продаже кота за пять миллионов рублей

2 сентября 2018 16:34

Житель Кемерово опубликовал объявление о продаже кота британской породы за пять миллионов рублей. 

В комментарии к фото утверждается, что питомец якобы является "экстрасенсом", видит "духов и привидения". Автор объявления предложил будущим хозяевам общаться через питомца с "потусторонним миром".
При этом мужчина подчеркнул, что, как и любые другие домашние животные кот нуждается во внимании и должен попасть в хорошие руки.

Местным СМИ автор объявления рассказал, что указал цену в пять миллионов рублей для привлечения внимания, однако не будет возражать, если кто-то решит купить животное за такую стоимость.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az