Житель Кемерово дал объявление о продаже кота за пять миллионов рублей

Житель Кемерово опубликовал объявление о продаже кота британской породы за пять миллионов рублей.

В комментарии к фото утверждается, что питомец якобы является "экстрасенсом", видит "духов и привидения". Автор объявления предложил будущим хозяевам общаться через питомца с "потусторонним миром".

При этом мужчина подчеркнул, что, как и любые другие домашние животные кот нуждается во внимании и должен попасть в хорошие руки.

Местным СМИ автор объявления рассказал, что указал цену в пять миллионов рублей для привлечения внимания, однако не будет возражать, если кто-то решит купить животное за такую стоимость.