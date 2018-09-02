Взрыв газа в Тегеране, один погибший, четверо раненых - ФОТО

2 сентября 2018 16:47

По меньшей мере один человек погиб, четверо ранены в результате взрыва бытового газа в жилом доме в иранской столице Тегеране, сообщают иранские СМИ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, взрыв разрушил жилой дом и повредил несколько других домов.

В настоящее время на месте происшествия идут спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди.

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