Взрыв газа в Тегеране, один погибший, четверо раненых - ФОТО
2 сентября 2018 16:47 176
По меньшей мере один человек погиб, четверо ранены в результате взрыва бытового газа в жилом доме в иранской столице Тегеране, сообщают иранские СМИ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, взрыв разрушил жилой дом и повредил несколько других домов.
В настоящее время на месте происшествия идут спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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