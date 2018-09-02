В Индии нашли тела 14 младенцев

В Индии на пустыре в южной части Калькутты обнаружили тела 14 младенцев, пишет NDTV. Как сообщает местная полиция, они были завёрнуты в пластиковые пакеты и лежали на траве, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Рабочие обнаружили их в ходе уборки в районе одного из полицейских участков в районе. Предполагается, что тела сбросили туда, когда никто не занимался уходом за этой землёй. Правоохранители допускают, что находка связана с незаконными абортами.

Часть тел была в полуразложенном состоянии, другие же полностью разложились.