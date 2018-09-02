В Индии нашли тела 14 младенцев
2 сентября 2018 17:17 117
В Индии на пустыре в южной части Калькутты обнаружили тела 14 младенцев, пишет NDTV. Как сообщает местная полиция, они были завёрнуты в пластиковые пакеты и лежали на траве, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Рабочие обнаружили их в ходе уборки в районе одного из полицейских участков в районе. Предполагается, что тела сбросили туда, когда никто не занимался уходом за этой землёй. Правоохранители допускают, что находка связана с незаконными абортами.
Часть тел была в полуразложенном состоянии, другие же полностью разложились.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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