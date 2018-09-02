Ирак и Иран отказались от использования доллара

Ирак и Иран больше не будут использовать доллар при двусторонней торговли. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на председателя ирано-иракской торговой палаты Яхию аль-Эсхак. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Американский доллар исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых расчетах. Они будут использовать иранский риал, евро и иракский динар в финансовых расчетах", - сказал чиновник.

Еще одной из форм торговых операций будет бартер - обмен товаров на товары между компаниями двух стран, сообщил он.

Напомним, что ранее в связи с выходом США из ядерной сделки по Ирану, в Европейском Союзе заявили о намерении при оплате иранской нефти перейти с доллара на евро. В свою очередь в США заявили, что уменьшают объемы закупаемой в Иране нефти. Такое распоряжение отдал американский президент Дональд Трамп.

Также Иран уже заявлял,намерен отказаться от доллара при торговле нефтью. Решение о переходе на евро было принято, когда Исламская Республика находилась под международными санкциями.