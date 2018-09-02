В Австралии создали подводный беспилотник

Подводный беспилотник RangerBot будет ежедневно контролировать состояние Большого Барьерного рифа. Об этом в пятницу на своем сайте сообщил Технологический университет Брисбена. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"RangerBot - это первая в мире подводная роботизированная система, разработанная специально для выполнения сложных научных задач в коралловых рифах", - сообщил профессор Технологического университета Брисбена Мэтью Данбабин, один из создателей беспилотника. Подводный робот оснащен высокотехнологичной системой "подводного видения", которая позволит ему анализировать объекты и передавать данные на удаленный сервер. Робот создан Австралийским технологическим университетом, компанией Google и Фондом защиты Большого Барьерного рифа.

Экспериментальный образец RangerBot уже прошел испытания и готов к работе в водах рифа. "Многофункциональный подводный робот может отслеживать очень широкий спектр показателей. Контролировать качество воды, степень и скорость обесцвечивания кораллов, фиксировать количество вредных микроорганизмов и даже каталогизировать их, - рассказал Данбабин. - Он также поможет нам составить полную карту рифа, чего мы не могли сделать раньше".

Одно из главных преимуществ RangeBot заключается в том, что он может оставаться под водой несколько часов и собирать данные в любое время суток. Впервые для навигации подводного аппарата будет использована не эхолокация, а именно способность "видеть" препятствия.

Находящийся в Тихом океане Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф. Гряда насчитывает более 2 тыс. 900 отдельных коралловых рифов и 900 островов. В 1981 году Большой Барьерный риф был выбран ЮНЕСКО в качестве объекта всемирного наследия.