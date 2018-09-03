Сменился командующий миссии НАТО в Афганистане

Командующим воинским контингентом НАТО в Афганистане назначен американский генерал Остин Скотт Миллер. Об этом сообщается на сайте альянса.

Церемония смены командующего прошла в штабе миссии "Решительная поддержка" в Кабуле. Этот пост на протяжении двух с половиной лет занимал генерал Джон Николсон.

В пресс-службе НАТО отметили, что Миллер "продолжит усилия союзников НАТО по развитию эффективных и устойчивых сил и институтов безопасности" в Афганистане.

До этого назначения Миллер занимал пост главы Объединенного командования спецопераций США.

В августе СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп намерен заменить военных США в Афганистане на наемников.