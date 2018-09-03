Сменился командующий миссии НАТО в Афганистане
3 сентября 2018 07:05 147
Командующим воинским контингентом НАТО в Афганистане назначен американский генерал Остин Скотт Миллер. Об этом сообщается на сайте альянса.
Церемония смены командующего прошла в штабе миссии "Решительная поддержка" в Кабуле. Этот пост на протяжении двух с половиной лет занимал генерал Джон Николсон.
В пресс-службе НАТО отметили, что Миллер "продолжит усилия союзников НАТО по развитию эффективных и устойчивых сил и институтов безопасности" в Афганистане.
До этого назначения Миллер занимал пост главы Объединенного командования спецопераций США.
В августе СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп намерен заменить военных США в Афганистане на наемников.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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