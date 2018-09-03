Наводнение в Китае, пять погибших

В китайской провинции Юньнань в результате наводнения, которое было вызвано сильными дождями, погибли пять человек. Об этом сообщает "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, в настоящее время 16 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, местные власти ввели в провинции режим экстренного реагирования.

При этом из-за ливней уезд Малипо остался без электричества и связи.