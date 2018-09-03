В Кабуле взорвали кандидата в депутаты
3 сентября 2018 10:19 141
Кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи погиб минувшим вечером в результате теракта в Кабуле. Об этом сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой управление полиции столицы, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
Автомобиль, в котором ехал Ниязи, взорвали при помощи магнитной бомбы, ранения получили три человека, которые сопровождали политика, говорится в сообщении.
Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла на себя ответственность за теракт.
Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября.
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