Перестрелка в Стамбуле, есть погибший

3 сентября 2018 10:32

В Стамбуле между полицейским и военнослужащим произошла перестрелка. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается о гибели полицейского, а также ранении военнослужащего и одного гражданского лица.

О причине инцидента СМИ не сообщают.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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