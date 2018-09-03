Перестрелка в Стамбуле, есть погибший

В Стамбуле между полицейским и военнослужащим произошла перестрелка. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается о гибели полицейского, а также ранении военнослужащего и одного гражданского лица.

О причине инцидента СМИ не сообщают.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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