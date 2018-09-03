В Турции задержали нелегальную путешественницу в чемодане - ВИДЕО

В Сети появилось видео нелегального способа перемещения через границу. На опубликованных кадрах пограничники на таможенно-пропускном пункте грузино-турецкой границы достают из чемодана женщину, которая пыталась нелегально попасть в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Путешественницей" оказалась гражданка Узбекистана. Как сообщалось ранее, в попытке пересечь границу ей помогал 24-летний гражданин Грузии.

Сотрудники таможенной службы заметили подозрительный чемодан и решили его проверить, в результате чего внутри него обнаружили женщину.

27-летней уроженке Узбекистана был запрещен въезд в Турцию, поэтому женщина пыталась попасть в страну другим способом.

Однако злоумышленники были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

