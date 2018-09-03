В Турции задержали нелегальную путешественницу в чемодане - ВИДЕО

3 сентября 2018 11:50

В Сети появилось видео нелегального способа перемещения через границу. На опубликованных кадрах пограничники на таможенно-пропускном пункте грузино-турецкой границы достают из чемодана женщину, которая пыталась нелегально попасть в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Путешественницей" оказалась гражданка Узбекистана. Как сообщалось ранее, в попытке пересечь границу ей помогал 24-летний гражданин Грузии. 

Сотрудники таможенной службы заметили подозрительный чемодан и решили его проверить, в результате чего внутри него обнаружили женщину.

27-летней уроженке Узбекистана был запрещен въезд в Турцию, поэтому женщина пыталась попасть в страну другим способом.

Однако злоумышленники были задержаны, возбуждено уголовное дело.

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Нажмите на видео для просмотра:
В Турции задержали нелегальную путешественницу в чемодане

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