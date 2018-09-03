В Америке столкнулись две лодки, есть пострадавшие и пропавшие без вести

В американском штате Калифорния в результате столкновения двух лодок на реке Колорадо пострадали 10 человек. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, после столкновения четыре человека числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, в момент аварии на борту двух лодок находились 16 человек.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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