Лавров: В отношениях России и Великобритании нет ничего непоправимого
3 сентября 2018 12:09 146
Нынешний кризис в отношениях Москвы и Лондона не является непоправимым. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нас с Британией ничего не связывает такого непоправимого. Все те события, которые послужили резкому охлаждению, если не замораживанию всех отношений, - из разряда "highly likely (весьма вероятно)", - сказал он, выступая перед студентами и профессорско- преподавательским составом МГИМО (У) по случаю начала учебного года.
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