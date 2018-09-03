Стрельба на вечеринке в США, есть раненые

Неизвестные устроили стрельбу около клуба американского города Бирмингем, штат Алабама, где проходила вечеринка с участием подростков, семь человек получили ранения в результате инцидента. Об этом сообщает газета Birmingham News со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил официальный представитель полиции Джонни Уильямс, стрельба произошла около 22 вечера в воскресенье по местному времени. Как отмечает издание, шесть подростков получили ранения в результате стрельбы, один вывихнул ногу. По словам Уильямса, жизнь одного из пострадавших находится под угрозой.

По данным газеты, стрельба произошла около клуба после того, как между двумя молодыми людьми возникла ссора. Обстоятельства инцидента уточняются. Полиция вызвала несколько подростков на допрос.

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