Продавец приклеил рыбам глаза и поплатился

3 сентября 2018 12:26

В Кувейте закрыли рыбный магазин за мошенничество. Как сообщает Twitter-аккаунт издания Al Bayan, продавец приклеивал пластиковые глаза на рыб, чтобы они казались свежими, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания Al Arabiya, обман вскрылся, когда покупательница начала мыть рыбу, и приклеенный глаз отвалился. Она поделилась снимками в социальных сетях, где они обрели вирусную популярность. На них обратило внимание и министерство торговли, его представители связались с женщиной, а затем закрыли рыбный магазин.

Как сообщается, продавец знал, что покупатели определяют свежесть рыбы по цвету глаз, и скрывал пожелтевшую радужную оболочку под наклейкой.

Пользователи Twitter со всего мира посмеялись над незадачливым продавцом и назвали метод неубедительным. Канадка с ником Elodie Mainze добавила, что "это очень плохой метод продаж, но гомерически смешной", и выразила сомнение, что покупатели могли это не заметить.

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