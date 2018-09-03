В Грузии подорожали продукты

В прошлом месяце уровень инфляции в Грузии составил 0,5%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в сообщении Национального статистического управления Грузии.

Годовая инфляция составила 3,1%.

В августе продовольствие и безалкогольные напитки подорожали на 1,5%, овощи - на 16,4%, молочные изделия - на 4,8%.

Фрукты, в том числе виноград, подешевели (-16,2%). Подешевели также одежда (-1,1%) и обувь (-1,3%).

Что касается годовой инфляции, по сравнению с прошлым годом транспортные расходы возросли на 7,8%, расходы на продовольствие и безалкогольные напитки - на 3,2%, на алкогольные напитки и табак - на 4,7%, на здравоохранение - на 5,2%, коммунальные расходы - на 3,4%.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook