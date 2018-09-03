В США неизвестный подстрелил 10 человек во время игры в кости

Стрельба произошла в жилом комплексе в американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния). Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в понедельник, 3 сентября, ночью (утром по московскому времени) в зоне общего пользования. По меньшей мере 10 человек ранены, три из них находятся в критическом состоянии, сообщил представитель местной полиции. Все пострадавшие - взрослые. Их увезли в соседние больницы. CBSNews отмечает, что группа людей на месте происшествия играла в кости.

Кто начал стрельбу, не сообщается, подозреваемый пока не задержан. Его мотивы также неизвестны. Press-Telegram пишет, что четкого описания стрелка нет, никакого оружия на месте не изъяли. В то же время отмечается, что при стрельбе использовались пистолеты и винтовки.

По словам местных жителей, они слышали в общей сложности около 20 выстрелов, а уже через пять минут над местом происшествия кружил полицейский вертолет. В настоящее время здание оцеплено стражами порядка.

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