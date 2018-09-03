Пожилая автоледи из ЮАР смогла дать отпор злоумышленникам - ВИДЕО

3 сентября 2018 15:15

Пожилая автоледи из ЮАР смогла дать отпор злоумышленникам, которые решили ее ограбить, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Twitter-аккаунт REZA опубликовал видео, сделанное расположенной на доме камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как пенсионерка въезжает во двор на своем Jeep Grand Cherokee.

Преступники воспользовались моментом и заблокировали ворота минивэном, после чего подскочили к женщине.

Они начали стучать в окна оружием и угрожать женщине, однако та не стала открывать двери. Вместо этого она включила заднюю и протаранила машину грабителей. Преступники попытались скрыться и погрузились в минивэн, однако пенсионерка еще раз протаранила машину и чуть не оторвала дверь.

Отмечается, что грабителям все же удалось скрыться с места происшествия.

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Нажмите на видео для просмотра:
Пенсионерка из ЮАР протаранила преступников, пытавшихся ее ограбить

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