В Триполи из тюрьмы сбежали 400 заключенных

По меньшей мере 400 заключенных сбежали из тюрем на фоне столкновений в ливийском городе Триполи. Об этом сообщается в заявлении службы судебной полиции Триполи, опубликованном на официальной странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее заседающее в Триполи правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в столице и ее окрестностях из-за непрекращающихся боестолкновений.

"Бунт и возмущение в рядах заключенных исправительной и реабилитационной организации Айн Зара (в пригороде Триполи - ред.) из-за (доносящихся до них - ред.) звуков выстрелов в результате происходящих около организации в районе Айн Зара столкновений привели к побегу около 400 заключенных, которые смогли сорвать двери и выйти из здания", - говорится в заявлении.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады - выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километров к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" - выходцы из ливийской столицы.

Жилые районы города в ходе боев подвергаются массированным артобстрелам. По последним данным, жертвами столкновений стали свыше сорока человек. Как сообщают "Врачи без границ", местные жители и еще порядка восьми тысяч беженцев и мигрантов оказались заперты в районе конфликта.

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