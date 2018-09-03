Женщина с младенцем на руках устроила погоню с полицией в США - ВИДЕО

3 сентября 2018 18:34

В Сети появилось видео погони, которая произошла накануне в американском штате Техас. Как видно на кадрах ролика, опубликованного властями штата, женщина на большой скорости пыталась скрыться от полиции, после чего врезалась в другой автомобиль.

Затем девушка, держа ребенка на руках, запрыгнула в салон проезжавшей мимо машины, попытавшись угнать автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

После этого полиции удалось остановить угонщицу. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Нажмите на видео для просмотра:
Женщина с младенцем на руках устроила погоню с полицией в США

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