Женщина с младенцем на руках устроила погоню с полицией в США - ВИДЕО
3 сентября 2018 18:34 158
В Сети появилось видео погони, которая произошла накануне в американском штате Техас. Как видно на кадрах ролика, опубликованного властями штата, женщина на большой скорости пыталась скрыться от полиции, после чего врезалась в другой автомобиль.
Затем девушка, держа ребенка на руках, запрыгнула в салон проезжавшей мимо машины, попытавшись угнать автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
После этого полиции удалось остановить угонщицу. Пострадавших в результате инцидента нет.
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