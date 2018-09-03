"ИГ" начало вкладывать деньги в легальный бизнес - ЗАЯВЛЕНИЕ ФСБ

3 сентября 2018 17:35

Запрещенная в России группировка "Исламское государство" начала вкладывать добытые деньги в легальный бизнес и таким образом отмывать их. Об этом сообщил в понедельник глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее он же отметил, что основные доходы "ИГ" идут от продажи нефти с захваченных территорий и обложенного налогами населения. При этом за последние четыре года эти доходы, по подсчетам ФСБ, упали в десять раз.

"Отмечается тенденция инвестирования добытых ранее ("ИГ") средств в легальный бизнес с тем, чтобы способствовать регулярному поступлению финансов на дальнейшую деятельность", - заявил Беседа на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

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