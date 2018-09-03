Жонглер, развлекающий бегунов, получил по лицу ножом во время аварии на дорожке - ВИДЕО

4-летний Стивен Страсбург, вместе со своим приятелем развлекающий бегунов в городе Линкольн (округ Ланкастер, штат Небраска, США), имел неосторожность отвлечься на аварийную ситуацию, произошедшую на беговой дорожке, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Велосипедист наехал на пожилую спортсменку, в результате чего оба участника аварии оказались на земле. Инцидент не остался незамеченным жонглёром, который на свою беду отвлёкся и практически сразу же получил болезненный удар по лицу ножом.

"Клуб жонглирования города Линкольн отправил двух жонглёров в рамках развлекательной программы, в качестве поощрения спортсменов и местных жителей, пробегающих по дорожке. Но программа была омрачена небольшой аварией и сбоем в процессе жонглирования. К счастью, в результате двойной неудачи никто серьёзно не пострадал", - написал в комментариях автор видеоролика.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

