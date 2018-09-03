Стрельба в Москве, есть раненые

Неизвестные открыли на юге Москвы огонь по двум мужчинам, когда один из них передавал другому большую сумму денег, нападавшие похитили всю наличность и скрылись. Об этом сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, передает Day.Az.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о нескольких миллионах рублей.

"Поступило сообщение о разбойном нападении. По предварительным данным, несколько злоумышленников произвели выстрелы из неустановленного оружия в сторону двух мужчин, передававших от одного другому крупную сумму денег. После происшествия с похищенным они скрылись на легковом автомобиле", - сообщили в пресс-службе главка.

Уточняется, что нападение произошло в районе Варшавского шоссе. В городе введен план "Перехват", ведется розыск нападавших.

Потерпевшие госпитализированы, информации об их состоянии пока нет.

Источник уточнил, что "двое мужчин передавали друг другу, предположительно, несколько миллионов рублей".

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