В США пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяйки от медведя

В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Об этом сообщает WRAL, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил (Tiffany Merrill). "Я думала, умру, - вспоминает она. - Крикнула детям: "Закрывайте двери, закрывайте двери, медведь в доме!""

Шум привлек собаку Меррил - беспородного пса по кличке Пиклз, весившего чуть более двух килограммов. Он прибежал и с лаем бросился на зверя. Хищник последовал за ним на улицу, нагнал и убил. "Я ничего не могла поделать", - говорит женщина.

В Северной Каролине распространены черные медведи (барибалы). Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

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