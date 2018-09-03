В Испании автобус врезался в бетонную опору, есть жертвы
3 сентября 2018 18:48 141
Шесть человек погибли и почти 30 пострадали в результате ДТП с автобусом в городе Авилес на севере Испании, сообщает газета Razon со ссылкой на источники в экстренной службе провинции Астурия и Гражданской гвардии Испании.
По данным издания, ДТП произошло в 13.40 по местному времени, когда автобус, направлявшийся по маршруту Кудильеро - Авилес - Хихон, врезался в бетонную опору пешеходного моста, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пострадали 27 человек. Некоторые из них были доставлены в больницы на вертолетах.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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