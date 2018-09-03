В Испании автобус врезался в бетонную опору, есть жертвы

Шесть человек погибли и почти 30 пострадали в результате ДТП с автобусом в городе Авилес на севере Испании, сообщает газета Razon со ссылкой на источники в экстренной службе провинции Астурия и Гражданской гвардии Испании.

По данным издания, ДТП произошло в 13.40 по местному времени, когда автобус, направлявшийся по маршруту Кудильеро - Авилес - Хихон, врезался в бетонную опору пешеходного моста, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пострадали 27 человек. Некоторые из них были доставлены в больницы на вертолетах.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.