В Китае более миллиона человек остались без света - ПРИЧИНА

Более 1 миллиона жителей южного Китая оказались отрезанными от электричества из-за проливных дождей, передает агентство Синьхуа со ссылкой на электросетевую компанию China Southern Power Grid, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Гуандун больше других провинций пострадал от последствий проливных дождей. Ранее сообщалось, что из-за наводнения, вызванного ливнями, в провинции были эвакуированы около 100 тысяч человек.

Как сообщается, число оставшихся без электричества в Гуандуне потребителей превысило 800 тысяч. В другой юго-восточной провинции Юньнань эта цифра составила около 155 тысяч.

По последним данным, в большинстве районов энергоснабжение уже было восстановлено. В провинциях Хайнань, Гуанси и Гуйчжоу подача электроэнергии была возобновлена полностью.

Тем не менее, 137 тысяч потребителей в Гуандуне и около 4,6 тысяч в Юньнани все еще отрезаны от электричества.