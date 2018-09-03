В ЮАР при взрыве на складе боеприпасов погибли восемь человек
3 сентября 2018 21:23 179
Восемь человек погибли в результате взрыва на складе боеприпасов южноафриканской оборонно-промышленной компании Denel недалеко от Кейптауна, сообщает новостной портал News24 со ссылкой на пожарные службы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что мощный взрыв произошел около 16.00 по местному времени. Ранее сообщалось о гибели четырех человек, спасатели устанавливали местонахождение еще шестерых.
Причина взрыва, по словам представителя экстренных служб Кейптауна Тео Лэйна, все еще выясняется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!