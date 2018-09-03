Британская полиция взорвала автомобиль возле здания «Би-би-си» - ФОТО

Полиция Великобритании произвела контрольный взрыв оранжевого минивэна, припаркованного возле здания телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" в Лондоне, пишет британская газета The Sunсо ссылкой на свидетелей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, взрыв был устроен в ходе поиска подозрительных предметов. По имеющимся данным, подрыв автомобиля осуществил самоходный робот, предназначенный для поиска и обезвреживания взрывных устройств.

По данным полиции, примерно в 15.15 поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве у здания на Портленд-Плейс.

Как стало известно, на время проведения взрыва сотрудников британской телерадиокомпании попросили не подходить к окнам. Также сообщается, что здание было на время закрыто для входа и выхода.