Британская полиция взорвала автомобиль возле здания «Би-би-си» - ФОТО
Полиция Великобритании произвела контрольный взрыв оранжевого минивэна, припаркованного возле здания телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" в Лондоне, пишет британская газета The Sunсо ссылкой на свидетелей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, взрыв был устроен в ходе поиска подозрительных предметов. По имеющимся данным, подрыв автомобиля осуществил самоходный робот, предназначенный для поиска и обезвреживания взрывных устройств.
По данным полиции, примерно в 15.15 поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве у здания на Портленд-Плейс.
Как стало известно, на время проведения взрыва сотрудников британской телерадиокомпании попросили не подходить к окнам. Также сообщается, что здание было на время закрыто для входа и выхода.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!