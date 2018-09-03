Месси высказался о переходе Роналду в «Ювентус»
3 сентября 2018 23:06 446
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я был удивлен переходом Роналду в "Ювентус", но это хорошо. Не представлял его вне "Реала". Говорили про многие клубы, как о возможной новой команде Роналду, но "Ювентус" как-то не фигурировал.
"Реал" и дальше будет бороться за все титулы. Ну и "Ювентус" после прихода Роналду становится фаворитом в борьбе за победу Лигу чемпионов. Эта команда и ранее имела очень хороший коллектив", - приводит слова Месси Marca.
33-летний обладатель "Золотого мяча" перешел этим летом в стан "бьянконери" за €112 млн. Цвета "сливочных" Роналду защищал с 2009 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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