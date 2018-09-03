Месси высказался о переходе Роналду в «Ювентус»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я был удивлен переходом Роналду в "Ювентус", но это хорошо. Не представлял его вне "Реала". Говорили про многие клубы, как о возможной новой команде Роналду, но "Ювентус" как-то не фигурировал.

"Реал" и дальше будет бороться за все титулы. Ну и "Ювентус" после прихода Роналду становится фаворитом в борьбе за победу Лигу чемпионов. Эта команда и ранее имела очень хороший коллектив", - приводит слова Месси Marca.

33-летний обладатель "Золотого мяча" перешел этим летом в стан "бьянконери" за €112 млн. Цвета "сливочных" Роналду защищал с 2009 года.