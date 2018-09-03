В Сирии боевики атаковали военных, есть погибшие
Трое сирийских военных погибли, девять получили ранения в результате атаки боевиков с использованием беспилотников на позиции правительственных войск в Латакии. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Савченко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения боевых действий, 2 сентября 2018 года боевиками незаконных вооруженных формирований из района города Джиср эш-Шугур провинции Идлиб была предпринята очередная провокационная атака на позиции правительственных войск в горной части провинции Латакия с использованием пяти беспилотных летательных аппаратов кустарного производства. В результате атаки трое военнослужащих Сирийской Арабской Республики погибли и девять получили ранения различной степени тяжести", - сказал Савченко.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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