В Сирии боевики атаковали военных, есть погибшие

Трое сирийских военных погибли, девять получили ранения в результате атаки боевиков с использованием беспилотников на позиции правительственных войск в Латакии. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Савченко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения боевых действий, 2 сентября 2018 года боевиками незаконных вооруженных формирований из района города Джиср эш-Шугур провинции Идлиб была предпринята очередная провокационная атака на позиции правительственных войск в горной части провинции Латакия с использованием пяти беспилотных летательных аппаратов кустарного производства. В результате атаки трое военнослужащих Сирийской Арабской Республики погибли и девять получили ранения различной степени тяжести", - сказал Савченко.