В Ботсване обнаружили почти 90 мертвых слонов

В Ботсване были найдены трупы почти 90 слонов, убитых браконьерами. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, у большинства животных отсутствуют бивни. Всего было найдено 87 слонов. По словам ученых, большинство из них были убиты в последние несколько недель и пять - в течение трех месяцев.

"Я в шоке, я совершенно поражен. Масштабы браконьерской охоты на слонов на данный момент являются самыми крупными из всех, что я когда-либо видел или о которых читал в любой точке Африки", - сказал доктор Майк Чейз.

По его словам, с 2015 года число слонов, убитых браконьерами, увеличилось в два раза.

Подчеркивается, что за последнее десятилетие браконьеры убили треть всех слонов, обитающих в Африке. В Танзании за пять лет погибли 60% слонов.