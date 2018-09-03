В Риме произошел спонтанный обвал части стен Римского Форума

3 сентября 2018 23:52

Прямо на глазах у туристов рухнула часть древних стен Римского форума, сообщает "Италия по-русски", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Обвалилась часть стены, расположенной вблизи улицы Монте-Тарпео. Туристы, посещавшие памятник, не пострадали.

Район был оцеплен муниципальной полицией, пожарная служба проводит проверку.

Напомним, что недавно молодой человек из Австрии на экскурсии в Риме не заметил присутствия карабинеров, отломал от колоннады Колизея фрагмент и попытался спрятать "драгоценный сувенир" в рюкзак.

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