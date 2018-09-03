В Испании автобус врезался в опору моста: пятеро погибших, десятки раненых
3 сентября 2018 23:57 132
Из-за столкновения пассажирского автобуса с опорой моста в регионе Астурия на севере Испании погибли по меньшей мере пять человек, еще 20 получили ранения, сообщает The Local Spain, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Пять человек погибли", - сказал пресс-секретарь представительства центрального правительства в Астурии, добавив, что все жертвы - это пассажиры.
Как отмечается, среди 20 пострадавших двое в тяжелом состоянии, в частности водителю автобуса ампутировали ногу.
По данным издания, пока не известно, по каким причинам транспортное средство столкнулось с опорой моста, детали аварии выясняются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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