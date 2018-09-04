В Ираке десять человек погибли при атаке боевиков
Десять человек погибли в деревне провинции Киркук на севере Ирака в результате нападения боевиков, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на главу курдских сил безопасности "Асаиш" Идриса Рафаата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Группа боевиков "Исламского государства" атаковала Абу Шахир в Киркуке в понедельник, в результате погибли 10 человек", - заявил Рафаат.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за произошедшее, однако сообщается, что в регионе действуют "спящие" ячейки террористической группировки ИГ.
Губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури в феврале сообщал РИА Новости об угрозе от так называемых "спящих ячеек" ИГ в Киркуке. Иракские власти в конце 2017 года объявили о победе над ИГ, отметив, что борьба с ячейками продолжится.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
3 Сен. 21:27 6 803
-
3 Сен. 09:28 5 948
-
3 Сен. 14:36 4 744
-
3 Сен. 21:11 4 322
-
3 Сен. 12:57 4 181