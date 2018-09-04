В Ираке десять человек погибли при атаке боевиков

Десять человек погибли в деревне провинции Киркук на севере Ирака в результате нападения боевиков, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на главу курдских сил безопасности "Асаиш" Идриса Рафаата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Группа боевиков "Исламского государства" атаковала Абу Шахир в Киркуке в понедельник, в результате погибли 10 человек", - заявил Рафаат.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за произошедшее, однако сообщается, что в регионе действуют "спящие" ячейки террористической группировки ИГ.

Губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури в феврале сообщал РИА Новости об угрозе от так называемых "спящих ячеек" ИГ в Киркуке. Иракские власти в конце 2017 года объявили о победе над ИГ, отметив, что борьба с ячейками продолжится.