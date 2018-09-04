Звезда «Полицейской академии» заявил о работе над новой частью комедии
4 сентября 2018 07:40 190
Американский актер, сценарист и режиссер Стив Гуттенберг, который исполнил одну из главных ролей в серии комедийных фильмов "Полицейская академия", написал в своем твиттере, что новая часть франшизы "на подходе", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Новая "Полицейская академия" на подходе, пока без деталей", - написал Гуттенберг.
Твитом с такими словами актер отреагировал на сообщение пользователя @AHirschovits, который выразил надежду, что Гуттенберг работает в Лондоне над новой частью франшизы.
В начале 2010 года сообщалось, что студия New Line намерена снять ремейк "Полицейской академии". Через два года стало известно, что фильмом займется режиссер Скотт Забилски, однако впоследствии новостей о съемках не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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