Звезда «Полицейской академии» заявил о работе над новой частью комедии

Американский актер, сценарист и режиссер Стив Гуттенберг, который исполнил одну из главных ролей в серии комедийных фильмов "Полицейская академия", написал в своем твиттере, что новая часть франшизы "на подходе", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новая "Полицейская академия" на подходе, пока без деталей", - написал Гуттенберг.

Твитом с такими словами актер отреагировал на сообщение пользователя @AHirschovits, который выразил надежду, что Гуттенберг работает в Лондоне над новой частью франшизы.

В начале 2010 года сообщалось, что студия New Line намерена снять ремейк "Полицейской академии". Через два года стало известно, что фильмом займется режиссер Скотт Забилски, однако впоследствии новостей о съемках не поступало.