Кинозвезды отказались выступать на фестивале в Нью-Йорке

4 сентября 2018 07:55

Актер Джим Керри, режиссер и продюсер Джадд Апатоу и другие кинозвезды отказались приходить на фестиваль журнала The New Yorker из-за того, что в программу включен Стивен Бэннон, альтернативно-консервативный активист и бывший советник американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Mediaite, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журнал объявил об участии Бэннона на фестивале в понедельник, 3 августа - сообщалось, что интервью с ним проведет редактор издания Дэвид Ремник. На портале отметили, что это решение привело в ярость многих читателей журнала.

Некоторые звезды приняли решение не выступать на фестивале из-за участия Бэннона. Керри, в частности, заявил, что "никогда" не окажется на одном мероприятии с бывшим советником Трампа. Также об отказе от участия в The New Yorker Festival уже заявили музыкант Джек Антонофф и комик Джон Малейни.

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