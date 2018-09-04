Один из сильнейших бойцов UFC раскритиковал стиль Нурмагомедова

Боец-легковес смешанного стиля (MMA) Кевин Ли раскритиковал стиль действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кто-нибудь видел, как Хабиб добивал бойца из топ-дивизиона? Он сломал Майкла Джонсона, но ему пришлось выпросить у соперника руку, потому что он не знал, как завершить бой.

В конечном итоге Майкл отдал ему руку и сдался. Нурмагомедов просто не умеет заканчивать поединок досрочно", - приводит слова американца MMA Fighting.

29-летний россиянин не потерпел ни одного поражения в своей карьере в MMA. Нокаутом Нурмагомедов победил лишь восемь раз из 26.