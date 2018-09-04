Глава российского банка извинился перед Борисом Джонсоном

Глава ВТБ Андрей Костин извинился перед бывшим главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном за свои высказывания, сделанные ранее в МГИМО. Текст официальных извинений Костина передала ТАСС пресс-служба банка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Деятельность господина Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел пришлась на период значительного ухудшения и без того непростых российско-британских отношений. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний. А. Л. Костин приносит Борису Джонсону свои искренние извинения", - сообщила пресс-служба ВТБ. В банке отметили, что эмоциональное высказывание Костина, которое он сделал в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между Москвой и Лондоном.

Ранее, выступая на встрече главы МИД России Сергея Лаврова со студентами МГИМО, Костин резко высказался в отношении некоторых руководителей дипведомств западных стран, отдельно упомянув и экс-министра иностранных дел Великобритании Джонсона.