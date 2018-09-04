Великобритания и Ирландия хотят провести совместный ЧМ
4 сентября 2018 08:38 152
Великобритания и Ирландия рассматривают возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как утверждает Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (FA) в любом случае намерена претендовать на право проведения мундиаля. Англичане считают, что включение в заявку Ирландии повысить шансы страны на победу заявки.
Отмечается, что препятствием для совместной заявки является то, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не сможет предоставить всем пяти странам-хозяйкам (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия) путевки на турнир без квалификации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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