В Индии разбился военный самолет - ВИДЕО

Истребитель МиГ-27 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во вторник в северо-западном штате Раджастхан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа", передает Day.Az.

"Самолет МиГ-27 упал на поле возле города Джодхпур и взорвался. Пилот смог безопасно катапультироваться перед крушением. Жертв среди гражданских лиц также удалось избежать", - приводит "Синьхуа" слова источника.

Как указывает агентство, самолет выполнял плановый вылет и упал вскоре после взлета с военной авиабазы в районе города Джодхпур. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Это не первое подобное происшествие в этом году. В июле МиГ-21 ВВС Индии также потерпел крушение в штате Химачал-Прадеш. В мае другой индийский истребитель МиГ-21 упал на территории штата Кашмир. В обоих случаях пилоты погибли.

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