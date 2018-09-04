В Британии произошел сильный пожар в начальной школе

4 сентября 2018 10:04

Около 80 пожарных направлены на тушение возгорания в начальной школе к востоку от Лондона. Об этом сообщила столичная пожарная служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать пожарных расчетов и около 80 пожарных были вызваны на (тушение - ред.) пожара в начальной школе в Дагенеме", - сообщила пожарная служба в Twitter.

О пострадавших в результате пожара информация не поступала. Причина возникновения пожара не известна.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az