В Британии произошел сильный пожар в начальной школе
4 сентября 2018 10:04 213
Около 80 пожарных направлены на тушение возгорания в начальной школе к востоку от Лондона. Об этом сообщила столичная пожарная служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Двадцать пожарных расчетов и около 80 пожарных были вызваны на (тушение - ред.) пожара в начальной школе в Дагенеме", - сообщила пожарная служба в Twitter.
О пострадавших в результате пожара информация не поступала. Причина возникновения пожара не известна.
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