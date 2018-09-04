В Британии произошел сильный пожар в начальной школе

Около 80 пожарных направлены на тушение возгорания в начальной школе к востоку от Лондона. Об этом сообщила столичная пожарная служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать пожарных расчетов и около 80 пожарных были вызваны на (тушение - ред.) пожара в начальной школе в Дагенеме", - сообщила пожарная служба в Twitter.

О пострадавших в результате пожара информация не поступала. Причина возникновения пожара не известна.

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