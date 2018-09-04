Погоня полицейских за нарушителем закончилась трагедией - ВИДЕО

4 сентября 2018 11:38

В Нижегородской области погоня полицейских за нарушителем закончилась трагически. Лихач пустил автомобиль в неуправляемый занос, но на мокрой трассе так и не смог вписаться в поворот, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

При столкновении с бордюром тяжелые камни вырвало из асфальта. Обломки разбросало на десяток метров. От удара автомобиль отбросило в группу пешеходов. Пострадали несколько человек. По предварительной информации, у одного из мужчин сильный ушиб руки, а второй госпитализирован с переломами костей таза и позвоночника. Сам виновник аварии не пострадал.

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Погоня полицейских за нарушителем закончилась трагедией

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